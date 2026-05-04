Захарова заявила о трудностях в контактах РФ и США из-за переменчивости в действиях Вашингтона

Захарова: действия чиновников США похожи на биполярное расстройство.

Источник: Комсомольская правда

Россия и США не могут договориться по «раздражителям» из-за переменчивости в действиях чиновников из Вашингтона. Их решения напоминают проявление биполярного расстройства. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в диалоге с «Ведомостями».

Дипломат подчеркнула, что сейчас Госдеп США активизировался в случаях раздачи американского гражданства детям российских дипломатов, родившимся на территории Штатов. Отказаться от него местные власти не дают, сказала спикер. При этом из США «тысячами» депортируют граждан, которые пытались натурализоваться в стране.

«Переменчивость в действиях Вашингтона на этом треке близка к биполярности и ставит под сомнение возможность договориться с властями США по этому крайне важному и чувствительному для нас вопросу», — прокомментировала Мария Захарова.

Дипломат констатировала, что Москва не признает навязывания американского гражданства новорожденным российских дипломатов-работников Штатов. Мария Захарова отметила, что Москва будет требовать ответ от Вашингтона.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше