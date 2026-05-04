Эксперты не нашли ДНК пропавшей девочки в ее сгоревшем доме в Туапсе

Ранее KP.RU писал, что в соцсетях появились новые слухи о том, что Лера Бокова может быть жива: волонтеры якобы засекли ее тепловизором. Однако официальная позиция следствия не изменилась. После атаки дрона на Туапсе 16 апреля СК признал двух человек погибшими, в том числе несовершеннолетнюю. Авторитетный отряд «Лиза Алерт» уже завершил свою работу: их кинологический расчет выезжал на место, но теперь активных поисков не планируется.