Эксперты не нашли ДНК пропавшей девочки в ее сгоревшем доме в Туапсе

В Туапсе уже 17 дней ищут 14-летнюю Леру Бокову. Девочка пропала после того, как беспилотник попал в ее дом ночью 16 апреля. Основной удар пришелся как раз на комнату подростка. Волонтеры рассказали KP.RU, что эксперты тщательно исследовали обломки и следов ДНК ребенка среди пепла и руин не нашли.
Тем не менее, спустя несколько дней девочку официально признали погибшей. Семья Леры, а также жители города не хотят в это верить. Есть версия, что ударной волной девочку отбросило в сторону, и в шоке она убежала в лес, который начинается сразу за домом.
Волонтеры утверждают, что поисковая собака уверенно взяла след и петляла между деревьями. А в лесу недалеко от дома нашли отпечаток ноги 36-го размера — именно такой у Леры. Кроме того, днем 16 апреля с ее мобильного телефона был зафиксирован исходящий звонок. Кому — неизвестно.
Ранее KP.RU писал, что в соцсетях появились новые слухи о том, что Лера Бокова может быть жива: волонтеры якобы засекли ее тепловизором. Однако официальная позиция следствия не изменилась. После атаки дрона на Туапсе 16 апреля СК признал двух человек погибшими, в том числе несовершеннолетнюю. Авторитетный отряд «Лиза Алерт» уже завершил свою работу: их кинологический расчет выезжал на место, но теперь активных поисков не планируется.