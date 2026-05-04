Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты не нашли ДНК пропавшей девочки в ее сгоревшем доме в Туапсе

Лера Бокова официально признана погибшей после атаки дрона 16 апреля, но семья и горожане верят, что она жива.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе уже 17 дней ищут 14-летнюю Леру Бокову. Девочка пропала после того, как беспилотник попал в ее дом ночью 16 апреля. Основной удар пришелся как раз на комнату подростка. Волонтеры рассказали KP.RU, что эксперты тщательно исследовали обломки и следов ДНК ребенка среди пепла и руин не нашли.

Тем не менее, спустя несколько дней девочку официально признали погибшей. Семья Леры, а также жители города не хотят в это верить. Есть версия, что ударной волной девочку отбросило в сторону, и в шоке она убежала в лес, который начинается сразу за домом.

Волонтеры утверждают, что поисковая собака уверенно взяла след и петляла между деревьями. А в лесу недалеко от дома нашли отпечаток ноги 36-го размера — именно такой у Леры. Кроме того, днем 16 апреля с ее мобильного телефона был зафиксирован исходящий звонок. Кому — неизвестно.

Ранее KP.RU писал, что в соцсетях появились новые слухи о том, что Лера Бокова может быть жива: волонтеры якобы засекли ее тепловизором. Однако официальная позиция следствия не изменилась. После атаки дрона на Туапсе 16 апреля СК признал двух человек погибшими, в том числе несовершеннолетнюю. Авторитетный отряд «Лиза Алерт» уже завершил свою работу: их кинологический расчет выезжал на место, но теперь активных поисков не планируется.