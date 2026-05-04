Дроны ВСУ «забредают» в Финляндию: премьер Орпо сделал Зеленскому предупреждение

Финляндия вновь сообщила о пролете дронов ВСУ через свое воздушное пространство. В связи с этим Киеву выдвинули предупреждение. Премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами, передает Yle.