Дроны ВСУ «забредают» в Финляндию: премьер Орпо сделал Зеленскому предупреждение

Финляндия вновь сообщила о пролете дронов ВСУ через свое воздушное пространство. В связи с этим Киеву выдвинули предупреждение. Премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами, передает Yle.
При этом глава финского правительства заявил о поддержке Киева. Политик отметил, что дрон нашли вблизи границы с Россией.
«Недопустимо, что нарушается воздушное пространство Финляндии, и что в него “забредают” дроны», — сказал Петтери Орпо.
По данным Yle, Минобороны страны официально подтвердило появление беспилотника в небе над государством. Аппарат брал курс в сторону РФ. Инцидент произошел в ночь на 3 мая. Дрон оперативно покинул воздушное пространство Финляндии.