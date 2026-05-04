Эксперт Лебединская: в России кратно выросло число отцов в декрете

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Число мужчин, оформляющих на себя отпуск по уходу за ребенком, кратно выросло в России за последние годы. Об этом рассказала в беседе с ТАСС доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
«По данным Соцфонда, частота получения отцами отпуска по уходу за ребенком возрастает. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% до 12,5%, а абсолютное число — в 6−9 раз с 2020 года по 2025 год», — поделилась статистикой эксперт.
По ее словам, лидерами в этом являются крупные урбанизированные территории с высокими доходами: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан. «Интересно, что в отпуск выходят отцы с высокой оплатой труда», — отметила Лебединская.
«По результатам исследования СПбГУ, готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком около 50% отцов. По данным Соцфонда, доля отцов составляет 12,5% от всех получателей пособия. Еще 35% отцов хотят, но не могут взять отпуск (молодые, с высоким доходом)», — добавила она.
Вместе с тем, пояснила эксперт, имеющиеся на сегодня оценки являются примерными, поскольку для точного мониторинга необходима гармонизация методологии сбора данных между разными структурами, а также публикация регулярной статистики, разделенной по полу, возрасту и региону получателей пособия.
О пособии.
В России работающие женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам (обычно он длится 140 дней, примерно по 70 до и после родов). Далее положен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. До исполнения ребенку 1,5 лет он оплачивается, после — нет. В быту все эти периоды часто обобщают словом «декрет».
Взять отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Пособие составляет 40% среднего заработка, но не более 83 021 рубля в месяц и не менее 10 669 рублей в месяц (в 2026 году).
В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 2024 года, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется, даже если родитель выходит из декрета на работу.