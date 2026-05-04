Эксперт Лебединская: в России кратно выросло число отцов в декрете

В России работающие женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам (обычно он длится 140 дней, примерно по 70 до и после родов). Далее положен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. До исполнения ребенку 1,5 лет он оплачивается, после — нет. В быту все эти периоды часто обобщают словом «декрет».