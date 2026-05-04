Футболист «Спартака» Заболотный прокомментировал положительный тест на допинг

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Антон Заболотный провалил допинг-тестирование. Информацию об этом в воскресенье, 3 мая, подтвердили в столичном клубе, высказался и сам 34-летний форвард.
По данным инсайдера издания «Спорт-экспресс» Ивана Карпова, никакого злого умысла в действиях футболиста не было — всю карьеру он принимает лекарство для сосудов, о чем регулярно сообщает в РУСАДА. Минувшей зимой Заболотный принял усиленную версию препарата, которая содержала запрещенные вещества. Узнав об этом, спортсмен сообщил о ситуации в антидопинговую организацию, после чего получил отстранение, а позднее и временное помилование.
— Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Он был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом. Но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях. Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами, — заявили в пресс-службе «Спартака» порталу.
Вскоре Заболотный опубликовал обращение в соцсетях, где объяснил произошедший инцидент.
— В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением: моя последняя допинг-проба оказалась положительной, в связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировках. За всю карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно. Мои юристы сняли временный запрет, и сейчас я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою невиновность, — написал он.
В конце апреля нападающий сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил дисквалификацию на четыре года от Футбольной ассоциации Англии. Решение было принято после того, как допинг-проба игрока, взятая в конце 2024 года, показала наличие запрещенного вещества мельдония.