Второе чудо после Благодатного огня: 4 мая отмечают день мученика Ианнуария, чья кровь закипает в Неаполе

С тех пор этот феномен повторяется несколько раз в год: в субботу перед первым воскресеньем мая (в память перенесения мощей), 19 сентября (в день мученической кончины) и 16 декабря (в годовщину спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году). Содержимое запаянной ампулы разжижается, а иногда даже закипает на глазах у верующих. Если же чудо не происходит, это считается дурным предзнаменованием. Так, в 1527 году кровь осталась сухой, и на город обрушилась чума, унёсшая жизни 40 тысяч человек. В 1980 году отсутствие знамения совпало с землетрясением, погубившим три тысячи жителей.