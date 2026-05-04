Сажаем сейчас для урожая летом: пошаговая инструкция и сроки посадки клубники весной 2026

Когда сажать клубнику весной 2026? Сроки по регионам, пошаговая инструкция, благоприятные дни по лунному календарю и уход после посадки. Сладкая и крупная ягода на вашем столе!

Источник: Life.ru

В 2026 году клубнику весной сажают, ориентируясь на климат региона и фазы Луны. В средней полосе оптимальное время — середина апреля — середина мая, на юге — март-апрель, на Урале и в Сибири — конец мая — начало июня. Конечно же, учитывайте погодные условия.

Сроки посадки клубники весной 2026 по регионам.

Сроки посадки клубники весной 2026 года зависят от региона и погодных условий. Обращайте внимание на состояние почвы, температуру воздуха и отсутствие угрозы заморозков.

Сроки по регионам:

южные регионы (Краснодарский край, Ростовская область, Крым);

Посадка возможна уже в конце марта, если почва полностью оттаяла и прогрелась.

средняя полоса России (Подмосковье, Центральное Черноземье, Поволжье);

Обычно начинают в начале — середине апреля.

Урал и Северо-Запад (Ленинградская область, Свердловская область);

Оптимальное время — середина — конец апреля.

Сибирь и северные регионы (включая Алтайский край);

Посадка проводится в конце апреля — середине мая, когда почва прогреется до оптимальных значений и заморозков уже точно не предвидится.

Центральная Россия (включая Московскую область);

Сроки — последняя декада апреля — первая декада мая.

Северо-Запад (Ленинградская область, Карелия);

Посадка чаще проводится в середине и конце мая из-за неустойчивой погоды и частого возврата холодов.

Дальний Восток (Амурская и Сахалинская области, Приморский и Хабаровский края);

Сроки — с начала мая (юг, Приморье) до конца мая (север макрорегиона).

Благоприятные дни для посадки клубники по лунному календарю 2026.

Многие садоводы замечают: если сажать в благоприятные дни, рассада лучше приживается и даёт больше ягод. Луна влияет на движение соков в растениях и рост корней — это помогает клубнике быстрее окрепнуть на новом месте.

По лунному календарю в 2026 году благоприятными днями для посадки клубники считаются:

Апрель: 1, 3−5, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 26−30;

Май: 2, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 26−30.

Неблагоприятные дни для любых посадок:

Апрель: 2, 17;

Май: 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22.

Данные даты не всегда являются показателем для посадки клубники, обязательно обращайте внимание на погоду и состояние почвы.

Как выбрать качественную рассаду клубники.

Качественная рассада — залог хорошего урожая. Обращайте внимание на внешний вид растений: листья должны быть зелёными, без пятен и повреждений.

Корневая система должна быть развитой и здоровой. Оптимальная длина корней — 5−10 см. Избегайте рассады с сухими или гнилыми корнями. Цвет здоровой корневой системы — светло-коричневый.

Лучше всего покупать рассаду у проверенных поставщиков или в специализированных питомниках. Проверьте, чтобы растения не были поражены болезнями или вредителями. Если есть бутоны, их лучше удалить, чтобы растение направило силы на укоренение.

Перед посадкой корни можно замочить в растворе стимулятора роста («Корневин», «Циркон») или в болтушке из глины и воды.

Пошаговая инструкция посадки клубники весной.

Для вашего удобства мы подготовили пошаговую инструкцию для посадки клубники этой весной:

Выберите солнечное место с рыхлой, плодородной почвой. Избегайте низин, где скапливается вода. Перекопайте участок, внесите компост или перегной (5−7 кг на 1 м²) и древесную золу (200 г на 1 м²).Разметьте грядки с расстоянием между рядами 60−70 см, между кустами — 25−30 см. Выкопайте лунки глубиной 10−12 см. Налейте в каждую немного воды. Поместите рассаду в лунку, расправьте корни. Засыпьте землёй, слегка уплотните. Следите, чтобы «сердечко» (точка роста) оставалось на уровне почвы. Полейте растения и замульчируйте почву соломой, опилками или агроволокном.

Уход за клубникой после весенней посадки.

После посадки клубнике нужен регулярный полив. В первые две недели поливайте растения каждые 2−3 дня, затем — 1−2 раза в неделю.

Удаляйте сорняки, чтобы они не отнимали питательные вещества у клубники. Разрыхляйте почву вокруг кустов, но осторожно, чтобы не повредить корни.

Через 2−3 недели после посадки подкормите растения комплексным удобрением с азотом. Это стимулирует рост зелёной массы.

Следите за признаками болезней и вредителей. При необходимости используйте биопрепараты или народные средства для защиты.

Особенности посадки клубники под чёрное агроволокно.

Посадка под чёрное агроволокно экономит время на прополку и сохраняет влагу в почве. Агроволокно препятствует росту сорняков и создаёт оптимальный микроклимат для корней.

Пошаговая схема использования агроволокна для посадки клубники:

Расстелите агроволокно на подготовленной грядке, закрепите края. Сделайте крестообразные разрезы на расстоянии 25−30 см друг от друга. В разрезах выкопайте лунки глубиной 10−15 см. Посадите рассаду, расправьте корни, засыпьте землёй. «Сердечко» должно оставаться на уровне почвы. Полейте через отверстия в агроволокне. При необходимости закрепите агроволокно дополнительными колышками.

Часто задаваемые вопросы.

Можно ли сажать клубнику весной, чтобы получить урожай в этом году?

Да, при весенней посадке можно получить урожай в тот же год, особенно если использовать рассаду с закрытой корневой системой и соблюдать правила ухода.

Нужно ли обрезать листья у рассады клубники при посадке?

Обрезать листья не обязательно. Удаляют только повреждённые или сухие листья. Здоровые листья важны для фотосинтеза и адаптации растения.

Как глубоко сажать клубнику, чтобы не заглубить «сердечко»?

«Сердечко» (точка роста) должно оставаться на уровне почвы. Заглубление приведёт к загниванию, а слишком высокая посадка — к пересыханию корней.

Чем лучше мульчировать клубнику весной?

Весной клубнику мульчируют соломой, опилками, торфом или агроволокном. Мульча сохраняет влагу, подавляет сорняки и защищает корни от перепадов температуры.

Как защитить молодую клубнику от возвратных заморозков в мае?

Для защиты используйте укрывной материал (агроволокно, спанбонд) или дуги с плёнкой. Полив перед заморозками также помогает снизить риск повреждения растений.

Чек-лист садовода.

Для успешной посадки клубники этой весной можете использовать этот чек-лист:

выберите подходящий срок посадки для вашего региона;подберите благоприятные дни по лунному календарю;купите качественную рассаду с развитой корневой системой;подготовьте солнечное место с плодородной почвой;следуйте пошаговой инструкции посадки;обеспечьте регулярный полив и уход после посадки;используйте агроволокно или мульчу для сохранения влаги;защитите растения от заморозков, если они ожидаются;проводите подкормки и профилактику болезней.

Следуя этим рекомендациям, вы создадите идеальные условия для роста клубники и получите щедрый урожай ароматных ягод!

