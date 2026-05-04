Жители Москвы сообщили о взрыве в элитном ЖК «Дом на Мосфильмовской улице»

Очевидцы у ЖК «Дом на Мосфильмовской улице», где произошёл взрыв. Видео © SHOT.
Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что около часа ночи был слышен громкий звук, похожий на взрыв, его причина пока неизвестна. На место выехали все экстренные службы.
Официальной информации пока не поступало.
Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы. Экстренные службы оцепили место происшествия, а сапёры подтвердили, что граната не учебная.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.