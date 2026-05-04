4 мая в календаре: Всемирный день щедрости и Международный день пожарных

Черемуха в этот день начала цвести — жди очень жаркого и засушливого лета. Дождь идет из высоких туч — земля пропитается влагой хорошо. Звезды сильно мерцали ночью, а утром появились тучи — к грозе в полдень. Волосы на голове отсырели, стали мягче — к дождю. Много щавеля — к теплой и снежной зиме. Соловей запел в голом лесу — к неурожаю плодов. Зацветают ольха и береза — появляются сморчки и строчки. Рано зацвела черемуха — будет теплое лето; чем раньше она зацветет, тем жарче лето будет. Много цвету на черемухе — к мокрому лету. Если береза опушается раньше — лето сухое будет, если клен — то влажное. Если мелкий дождик идет медленно — быть затяжному ненастью. Первый гром гулкий и сильный — к богатому урожаю хлеба. Весной муравей чистый и сытый — к богатому урожаю пшеницы.