4 мая в календаре: Всемирный день щедрости и Международный день пожарных

Какой сегодня праздник.
День красивых признаний в любви День невысоких людей День собачьего счастья День любителей вермишелевого супа День весенней грозы Всемирный день дарения, Всемирный день щедрости День рождения складного зонтика Международный день уважения кур Международный день пожарных День «Звёздных войн» День борьбы с хулиганством, День розовой рубашки День памяти святого праведного Алексия Бортсурманского День памяти священномученика Ианнуария, епископа Беневентского.
Именины.
Александр, Алексей, Денис, Иван, Исаакий, Кондратий, Максим, Николай, Прокл, Федор.
Проклов день.
В этот день отмечается память священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других. Согласно преданию, Януарий еще в юном возрасте стал христианином, а вскоре был рукоположен в сан епископа. Во время гонений императора Диоклетиана на христиан молодой священнослужитель регулярно посещал диаконов Соссия и Прокла, томящихся в темнице, и совместно с ними совершал литургию.
Во время одного из таких богослужений Януария арестовали, а после вместе с Созием и Проклом бросили в печь — но христиане остались невредимы. Затем их отдали на съедение зверям — но хищники не тронули их. В конце концов Януария и его товарищей обезглавили.
Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ выбрал для названия праздника имя Прокла — во-первых, как наиболее распространенное в крестьянской среде, а во-вторых, как созвучное слову «проклятие». Дело в том, что в этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад (эта сторона света считалась символом тьмы) и произносили заговоры. Злые силы отступали.
Наступало ляльное время — так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву, черемухе, судили о погоде. Чем раньше она зацветала — тем более жаркого лета ждали.
События.
1113 год — Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.
1715 год — в Париже произведён первый складной зонтик.
1738 год — по указу императрицы Анны Иоанновны, французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал в Петербурге первую русскую танцевальную школу.
1783 год — английский астроном Уильям Гершель заметил на Луне красную вспышку.
1838 год — деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.
1848 год — открытие Учредительного собрания Франции.
1878 год — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретённый им фонограф.
1904 год — началось строительство Панамского канала.
1924 год — в Париже начались VIII Олимпийские игры.
1927 год — в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар».
1934 год — открытие Московского Дома кино.
1944 год — в США отменены ограничения на торговлю мясом.
1961 год — в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.
1979 год — Маргарет Тэтчер становится первой женщиной-премьером Великобритании.
1986 год — зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров.
1990 год — Верховный Совет Латвийской ССР объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.
1994 год — депутаты Европейского парламента проголосовали за полноправное членство Финляндии, Норвегии, Австрии и Швеции в Европейском союзе.
1999 год — первое появление вируса «I love you».
2001 год — в Москве утверждены правила выгула собак.
2002 год — катастрофа BAC 1−11 в нигерийском Кано, погибли 149 человек.
2023 год — массовое убийство в сербских городах Дубоне и Шепшине.
В этот день родились.
Мавра Шувалова (1708 — 1759 гг.), ближайшая подруга российской императрицы Елизаветы Петровны, статс-дама её двора.
Михаил Магницкий (1778 — 1844 гг.), русский поэт, публицист, деятель народного просвещения.
Леонид Мандельштам (1879 — 1944 гг), российский и советский радиофизик, академик АН СССР.
Александр Керенский (1881 — 1970 гг.), российский политический и общественный деятель, председатель Временного правительства.
Николай Досталь (1909 — 1959 гг.), советский кинорежиссёр.
Марк Фрадкин (1914 — 1990 гг.), композитор-песенник, народный артист СССР.
Хосни Мубарак (1914 — 2020 гг.), египетский военный и политический деятель, президент Египта (1981—2011).
Одри Хепбёрн (1929 —1993 гг.), британская актриса, фотомодель и танцовщица, обладательница премии «Оскар».
Леонид Хейфец (1934 — 2022 гг.), советский и российский театральный режиссёр, педагог, народный артист РФ.
Анатолий Васильев (1942 г.), советский и российский театральный режиссёр и педагог.
Джеки Джексон (1951 г.), американский певец, музыкант, участник группы The Jackson 5.
Леонид Слуцкий (1971 г.), российский футбольный тренер.
Айсулуу Тыныбекова (1993 г.), киргизская спортсменка, многократная чемпионка мира по вольной борьбе.
Народные приметы.
Черемуха в этот день начала цвести — жди очень жаркого и засушливого лета. Дождь идет из высоких туч — земля пропитается влагой хорошо. Звезды сильно мерцали ночью, а утром появились тучи — к грозе в полдень. Волосы на голове отсырели, стали мягче — к дождю. Много щавеля — к теплой и снежной зиме. Соловей запел в голом лесу — к неурожаю плодов. Зацветают ольха и береза — появляются сморчки и строчки. Рано зацвела черемуха — будет теплое лето; чем раньше она зацветет, тем жарче лето будет. Много цвету на черемухе — к мокрому лету. Если береза опушается раньше — лето сухое будет, если клен — то влажное. Если мелкий дождик идет медленно — быть затяжному ненастью. Первый гром гулкий и сильный — к богатому урожаю хлеба. Весной муравей чистый и сытый — к богатому урожаю пшеницы.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
