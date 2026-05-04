«Вы это не переносите, поэтому вот вам»: писательница Татьяна Толстая заступилась за своего сына Артемия Лебедева

Писательница Толстая поддержала Лебедева и назвала его интеллигентом.

Источник: Комсомольская правда

Дизайнер Артемий Лебедев оказался в центре скандала после участия в шоу «Натальная карта». Он довел до слез ведущую программы Олесю Иванченко. Инцидент прокомментировала его мать — писательница Татьяна Толстая. Она назвала сына интеллигентом в эфире программы «Слово не воробей» на Первом канале.

Писательница считает, что на «Натальной карте» на самом деле всё происходило не так, как показано в программе. Она заявила, что Олеся Иванченко расплакалась спустя 40 минут после разговора с Артемием Лебедевым.

«Народ обильно матерится: ты по улице не пройдёшь, не оказавшись в глухом облаке мата. У него это вызов такой: вы это не переносите, поэтому вот вам», — сказала Татьяна Толстая.

Дизайнер после шумихи в Сети попросил не обижать Олесю Иванченко. По его словам, они помирились сразу после записи программы.

