Собянин: Беспилотник влетел в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице» в Москве

Очевидцы у ЖК «Дом на Мосфильмовской улице», где произошёл взрыв. Видео © SHOT.
«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», — написал Собянин в мессенджере «Макс».
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, ранее жители Москвы сообщили о взрыве в элитном ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что около часа ночи был слышен громкий звук.
