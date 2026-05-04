«Мой сын — интеллигент»: Толстая вступилась за Лебедева после унижения Иванченко

Писательница Татьяна Толстая вступилась за своего сына, дизайнера Артемия Лебедева после того, как он унизил ведущую шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко.
На Первом канале вышла программа-интервью «Слово не воробей», посвященная ее юбилею — 3 мая Толстой исполнилось 75 лет. В передаче она вспоминала яркие моменты телевизионной и писательской карьеры, знакомство с Иосифом Бродским. Ведущий Евгений Додолев спросил писательницу про феномен популярности ее сына Артемия Лебедева, про его скандальное поведение и любовь к мату.
— Он интеллигент. Кто сказал, что эта лексика ненормативная? Это чиновники распределили, что говорить, а что нельзя. Народ обильно матерится: ты по улице не пройдешь, не оказавшись в глухом облаке мата. Народная беда в том, что люди некрасиво матерятся. Они не умеют слово подобрать в нужный момент, красиво это распределить, — заявила она.
Про скандал с Иванченко Толстая думает, что там был монтаж.
— Там постановочная сцена. Это не договорняк, но, я так понимаю, там режиссер ловко воспользовался ситуацией и склеил две сцены. Вы посмотрите новости, которые разместил Артемий. Олеся плакала через 40 минут после того, как они поговорили, — отметила писательница.
23 апреля Артемий Лебедев заступился за Олесю Иванченко после скандала на «Натальной карте», где он был гостем. Он отметил, что продюсеры программы сделали из этого эмоциональную нарезку.
Лебедев довел до слез телеведущую из-за своих односложных и провокационных ответов во время передачи. Он не предоставлял развернутых комментариев, в какой-то момент она не смогла справиться с напряжением и заплакала.