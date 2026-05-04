Борт United Airlines врезался в столб при посадке в аэропорту Нью-Джерси: что известно об инциденте

Самолет United Airlines столкнулся с фонарным столбом на автостраде при посадке в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. О пострадавших не сообщается. Американский борт успешно приземлился, уведомило Федеральное авиационное управление США (FAA).
Инцидент позже будут расследовать специалисты. Других подробностей ЧП не сообщается.
«Во время захода на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти рейс 169 авиакомпании United Airlines врезался в фонарный столб на автостраде Нью-Джерси», — сказано в материале FAA.
В Южном Судане 28 апреля в авиакатастрофе погибли 14 человек. Среди них пассажиры и пилот. ЧП случилось на подлете к Джубе. Среди погибших числятся иностранцы. По имеющимся данным, на борту находилось двое граждан Кении. Инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий. На управление воздушным бортом повлияла низкая видимость.