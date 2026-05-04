Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борт United Airlines врезался в столб при посадке в аэропорту Нью-Джерси: что известно об инциденте

FAA заявило о столкновении американского самолета с фонарным столбом при посадке.

Источник: Комсомольская правда

Самолет United Airlines столкнулся с фонарным столбом на автостраде при посадке в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. О пострадавших не сообщается. Американский борт успешно приземлился, уведомило Федеральное авиационное управление США (FAA).

Инцидент позже будут расследовать специалисты. Других подробностей ЧП не сообщается.

«Во время захода на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти рейс 169 авиакомпании United Airlines врезался в фонарный столб на автостраде Нью-Джерси», — сказано в материале FAA.

В Южном Судане 28 апреля в авиакатастрофе погибли 14 человек. Среди них пассажиры и пилот. ЧП случилось на подлете к Джубе. Среди погибших числятся иностранцы. По имеющимся данным, на борту находилось двое граждан Кении. Инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий. На управление воздушным бортом повлияла низкая видимость.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше