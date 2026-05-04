Синоптик рассказал о погоде на 9 мая в Москве

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Москвичей ждет похолодание на вторые майские праздники: температура в День Победы может опуститься до плюс десяти градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Ранее синоптик рассказал агентству, что температура воздуха во вторник и среду прогреется до плюс 24 градусов.
«По всей видимости, такой климат резкого потепления будет не слишком продолжительным, он не затянется надолго, и поэтому к 9 числу можно ожидать снижения температуры, но… похолодания со снегом уже не будет. Температура понизится просто до плюс десяти градусов. С 8 по 10 мая есть вероятность понижения температуры и похолодания (в Москве — ред.)», — сказал агентству Шувалов.