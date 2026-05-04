Пели военные песни и несли флаги России: как прошла акция «Бессмертный полк» во Франкфурт-на-Майне

Жители немецкого города Франкфурт-на-Майне 3 мая вышли на акцию «Бессмертный полк». В ходе торжественного мероприятия участники исполнили песни военных лет. Многие из них взяли с собой флаги России, транслирует РИА Новости.
Кроме того, жители в знак памяти и уважения пронесли по улицам портреты участвовавших в Великой Отечественной войне родных. Мероприятие завершилось минутой молчания.
«Участники акции, в основном из числа русскоязычных жителей Германии, собрались в центре города на площади Опернплатц, после чего прошли маршем по центральным улицам», — пишет агентство.
Днем ранее «Бессмертный полк» состоялся в Вашингтоне. Мероприятие провели в центре города. Участники акции заявили о любви и уважении к России. В акции приняли участие не только жители Вашингтона, но и люди из других городов США.