Уникальные изделия представят мастера на Краевом фестивале-ярмарке «АмурФест. Весна»

Масштабное событие пройдет 16 и 17 мая на Комсомольской площади и на территории парка имени Муравьева-Амурского. В течение двух дней уникальные изделия представят 43 мастера и предпринимателя края. В этом году весенний фестиваль посвящен Году единства народов России и объединит мастеров традиционных русских ремесел, хранителей культуры малочисленных народов, локальные бренды и самозанятых. Всего было получено свыше 230 заявок. Среди прошедших отбор — создатели изделий из дерева, кожи, лозы, текстиля, эпоксидной смолы, воска. Также на ярмарке представят продукцию в технике традиционных ремесел коренных народов Приамурья — обереги, предметы из рыбьей кожи, одежда и украшения в этностиле. Фестиваль реализуется в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».