Хабаровская художница хочет поднять промысел до уровня искусства

Серия туесов из берёсты Ольги Фефеловой под названием «Оттенки войны» оказалась неожиданной, новой и самобытной, её признали большой творческой удачей хабаровской художницы. Эксперты отметили, что она соединяет принципы древнерусского искусства и традиции современного.
За эту работу преподаватель Хабаровского колледжа искусств Ольга Фефелова в прошлом году удостоена губернаторской премии в области литературы и искусства. С ней встретился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Оттенки войны.
Казалось бы, туесок — он и есть туесок. Простая, в сущности, вещь. Славяне веками делали их, используя в быту. На Руси в туесах хранили молоко, грибы, рыбу, соленья, ягоду, в теплую погоду носили квас. Соленые грибы и огурцы не только долго хранились таким образом, но и приобретали приятный аромат.
За счет бактерицидных свойств бересты и низкой теплопроводности в туесах продукты долго оставались свежими. Так что туес — истинный старинный термос.
Ольга Фефелова называет бересту на старинный манер — берёста, делая ударение на втором слоге. В самом ее произношении — любовь к природному материалу и бесконечная благодарность природе за этот дар, возможность выразить очень серьезные и сложные чувства.
Рассматривая серию туесов Ольги, посвященную войне, будто погружаешься в хронику тех давних лет, чувствуешь запах опаленных войной берез, видишь все оттенки большой беды. Но изящная птичка на крышке маленького туеса, похожая на Финиста Ясного Сокола, птицу-воина, дает надежду. От нее исходит свет будущей победы.
Как родилась столь необычная идея? Во время путешествия на Бурейское водохранилище Ольга увидела куски старой березы. Дерево любит влагу и может находиться в земле очень долго, даже не определишь, сколько ему лет. Это, очевидно, лежало долго.
Со временем береста приобрела глубокие оттенки, сама природа создала новую фактуру, настолько выразительную, что Ольга стала собирать кору, полагая, что это как-то ляжет в ее творческие замыслы.
Прошло время, и в Союзе художников напомнили о предстоящей выставке, попросили сделать что-нибудь новое. Ольга вспомнила про свою находку, ей захотелось соединить свежую бересту теплого хлебного цвета с тем, что давно отжило.
Так ей удалось выразить свое современное состояние с воспоминаниями о том, чего она не знала и не пережила, ведь когда она родилась, война уж много лет как закончилась.
Но художница кожей почувствовала тяжелое дыхание прошлого и радость настоящего. При этом цвет туесов, их основательность, тактильность дают нам надежду на то, что мир в наших руках.
Знак судьбы.
Рассказывает, что лозоплетение она, студентка колледжа искусств, — а Ольга училась там, где теперь сама преподаёт, — выбрала сразу. Уже заканчивая пединститут, сделала дипломную работу — комплект туесов на тему «Прородица».
Это древнее славянское слово, обозначающее женщину, род, который она продолжает. Ольга с удовольствием произносит это слово, ей хочется, чтобы оно не ушло. Что-то она взяла из традиционной народной вышивки, переосмыслила и вплела в свои орнаменты.
Именно с этой работой она вступила в Союз художников. Надо сильно постараться, чтобы мэтры увидели в резьбе по бересте творчество, почерк художника.
А потом она на десять лет уехала в Москву и занялась проектной деятельностью. В очередной раз приехав Хабаровск, встретилась со своим учителем — Юрием Федосеевичем Ефименко, он признался, что хочет оставить преподавание в колледже. Ему было уже за 80. И она восприняла это как знак судьбы. Ольга вернулась в Хабаровск, в искусство, в творчество.
Бросив все, она пришла работать в колледж на копеечную зарплату молодого преподавателя. Но тогда ее больше волновала возможность опять заняться любимым делом. Спустя несколько лет ей дали мастерскую, а недавно выбрали в правление Союза художников. У нее появилась возможность окунуться с головой в работу, оставаясь наедине с самой собой.
— Большинство мастеров осваивают плетение из бересты на уровне сувениров, — говорит моя собеседница. — Я как художник хочу приподнять промысел, довести его до уровня искусства, чего он, безусловно, достоин.
Лучший месяц для заготовки бересты — июнь. Ольга уезжает подальше в лес и там ищет подходящие деревья.
— Сначала надо подойти к березке и попросить у неё прощения, — объясняет Ольга. — Потом я осторожно делаю на дереве небольшой надрез, приподнимаю кончик, если он отделяется легко, значит, можно брать бересту. Если не идет, лучше дерево не трогать. У людей существует заблуждение, что, снимая кору, мы губим березу. Вовсе нет! Она многослойная, если снимать верхний слой, дерево нисколько не страдает.
Цвет у коры может быть от золотисто-желтого до темного, такая многообразная палитра. Причем лицевой считается внутренняя сторона, с ней художник и работает. Ольга говорит, что она занимается традиционной славянской культурой, где природа и человек существовали как единое целое, они никогда не разрушали друг друга. С тем и живет.
— Если ты не любишь и не чувствуешь материал, он тебе не ответит, не станет пластичным и податливым в твоих руках, — размышляет художница. — Чтобы сшивать детали, заготавливаю еще и корень ивы по берегам Амура. Все доступные окрестности исследовала. И опять же, свои заготовки делаю, не разрушая дерево, не причиняя ему боли. И студентов учу тому же.
Когда береста свежая, она скручивается в рулон, а потому для начала ее надо выровнять. В старину ее закапывали в землю, так она хранилась до того момента, когда потребуется. Теперь бересту укладывают под пресс и оставляют в темном месте. Она не любит яркого света. Либо используют горячую воду, чтобы ее распарить и получить ту форму, которую ты ей хочешь задать.
Ольга замечает, что бережет каждый кусочек материала, у нее практически нет обрезков. Все идет в дело. Если что-то остается, она легко сделает закладки для книг или сохранит для панно, где требуется множество мелких деталей.
Слово русское, не забытое.
А для работы надо на самом деле много всего самого разного, скажем, не просто куски бересты, но и тонкие полосочки, они называются лычки.
Большая удача найти сколотень. Это когда дерево срубают, пилят на чурочки и оставляют в лесу. Если аккуратно вынуть древесину, получается цельный кусок березы в форме цилиндра.
Опять же, раньше вниз вставлялось донышко, прошивалось стежками, прикрепляясь к стенкам, а сверху короб закрывался притертой, то есть плотно закрывающейся, крышкой. Ольга умудрилась сделать очень интересную работу на основе сколотня.
Признается, что ей важна не только работа, но сама возможность лишний раз произнести это старое русское забытое слово.
Вообще у нее — множество идей. Одна из них — сделать ширму, в основе которой плетение из ивы, соединенное с гобеленом. А пока она делает серию берестяных плетеных пестерей.
Когда-то так называлась дорожная заплечная емкость, в которой носили грибы и ягоды. В понимании современного человека — берестяной рюкзак. Единственное, чего ей не хватает, — времени. Но ни от чего отказаться пока не готова. Колледж — часть ее жизни.
Ольга — человек природы, она любит ходить в лес, даже дорога на левый берег Амура для нее — целое путешествие. Она готова работать с любым материалом, лесной он или степной.
Скажем, сделать что-то из рогоза, в народе его называют камышом, а еще тростником. На них они со студентами учатся плести простые вещи.
А использовать в творчестве можно, оказывается, еще и злаковые культуры, к примеру, рожь, овес. Наши предки делали из них скульптурные игрушки, соломенные куклы. Их теперь почти не увидишь, это сложный ручной труд.
Что же касается ржи, то ее учитель специально выращивает ее у себя на даче и готов делиться с единомышленниками.
И значит, Ольга обязательно попробует сделать нечто подобное. Но совсем по-своему, так, как только она и умеет.