Хабаровская художница хочет поднять промысел до уровня искусства

Когда береста свежая, она скручивается в рулон, а потому для начала ее надо выровнять. В старину ее закапывали в землю, так она хранилась до того момента, когда потребуется. Теперь бересту укладывают под пресс и оставляют в темном месте. Она не любит яркого света. Либо используют горячую воду, чтобы ее распарить и получить ту форму, которую ты ей хочешь задать.