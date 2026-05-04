Небольшой дождь в Хабаровске и минусовые температуры на севере 4 мая

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 4 мая опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется.
В городе Хабаровске ожидается небольшой дождь. Ночная температура — от 0 градусов до +2 градусов, дневная — от +12 градусов до +14 градусов. Скорость юго западного ветра составит 5−10 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На юге региона осадков не предвидится. Температура ночью — от −1 градуса до +2 градусов, днём столбик термометра поднимется до +9…+16 градусов. Ветер будет дуть с северо востока и севера со скоростью 2−6 м/с.
В центральной части края также обойдётся без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит от −1 градуса до +5 градусов, днём — от +2 градусов до +15 градусов. Ветер разных направлений, 1−8 м/с.
Северные районы края останутся без осадков. Ночные показатели температуры — от −6 градусов до 0 градусов, дневные — от −1 градуса до +13 градусов. Скорость ветра — 1−5 м/с, направление может меняться.
