Названы регионы, где средняя пенсия работающих выше 30 тысяч рублей

РИА Новости: в восьми регионах средняя пенсия работающих выше 30 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян зафиксирован в восьми субъектах страны в марте 2026 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, соответствующий размер пенсионного обеспечения отмечен в Мурманской области (30 726,13 рубля), Ямало-Ненецком АО (31 326,49 рубля), Якутии (31 366,47 рубля), Ханты-Мансийском АО (32 557,99 рубля).

Кроме того, средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян отмечен в Камчатском крае (32 707,4 рубля), Магаданской области (33 635,92 рубля), Ненецком АО (35 769,61 рубля) и Чукотском АО (38 581,26 рубля).

Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был зафиксирован в Республике Дагестан — 16 870 рублей, а самый высокий — на Чукотке (38 581 рубль).

