Онищенко назвал две распространенные смертельно опасные привычки людей

Алкоголь и курение являются смертельно опасными привычками, затрагивающими большое количество людей. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
— Больше всего вредят в индивидуальном и популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились вейпы, — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает большое число людей.
Ранее Геннадий Онищенко раскритиковал длительные новогодние каникулы в 2027 году и предложил пересмотреть нынешний подход к праздникам в стране. Также он в очередной раз поддержал идею о введении шестидневной рабочей недели для ключевых отраслей экономики. В то же время майские праздники академик одобрил. По его словам, 1−2 мая и 9 мая оправданы, а остальные выходные только отвлекают людей от работы.
