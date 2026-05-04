Онищенко назвал две распространенные смертельно опасные привычки людей

Ранее Геннадий Онищенко раскритиковал длительные новогодние каникулы в 2027 году и предложил пересмотреть нынешний подход к праздникам в стране. Также он в очередной раз поддержал идею о введении шестидневной рабочей недели для ключевых отраслей экономики. В то же время майские праздники академик одобрил. По его словам, 1−2 мая и 9 мая оправданы, а остальные выходные только отвлекают людей от работы.