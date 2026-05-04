В Ереване уже сегодня стартует саммит Европейского политического сообщества. Политики постепенно прибывают в Армению. В том числе, участником саммита стал премьер Чехии Андрей Бабиш. Он рассказал, почему Украина не может стать членом НАТО прямо сейчас, пишет газета «Известия».
По мнению премьера Чехии, решение о вступлении Киева в Североатлантический альянс будет приниматься с учетом времени и конкретных обстоятельств. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, стоит отметить, уже прибыл в Ереван для участия в саммите. Он планирует обсудить с «партнерами» ряд вопросов.
«Это будет зависеть от того, какие ожидания и условия будут сформулированы. У нас есть несколько ключевых тем, которые необходимо обсуждать», — заявил Андрей Бабиш.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет 4−5 мая. Сразу после мероприятия в Ереване проведут первую в истории встречу Армения-ЕС.