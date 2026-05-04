Эксперт Пожарская: мошенники крадут у ветеранов данные под видом выплат к 9 Мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мошенники в преддверии Дня Победы звонят ветеранам под видом сотрудников госорганов, выпрашивая реквизиты карты для якобы «зачисления выплаты». Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
«Мошенники маскируют свои атаки под официальные уведомления, используя эмоциональную связь людей с праздником. Они звонят ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или соцзащиты. Сообщают, что “для получения выплаты” нужно “подтвердить личность” — назвать код из СМС или реквизиты карты», — сказала Пожарская.
Эксперт отметила, что помимо выплат мошенники используют схему с наградой. «[Для приманки они используют] медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для проверки данных, чтобы ее получить», — сказала собеседница агентства.
Пожарская подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. «Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделения банков, почты», — добавила она.