В РФ ожидается вторая короткая рабочая неделя: как отдыхаем на 9 Мая

Трехдневные выходные завершились в России. Граждане отдыхали в честь Дня Весны и Труда. С 4 мая началась полная рабочая неделя. Однако граждан ждет еще один период праздников. Сокращенная рабочая неделя наступит с 11 мая. Об этом гласит производственный календарь на 2026 год.
Россиян в мае ожидают еще одни длинные выходные. Они связаны с празднованием Дня Победы. В честь памятной даты граждане отдохнут три дня — с 9 по 11 мая. Значит, следующая рабочая неделя будет сокращена на один день: выходным станет понедельник.
Стоит отметить, что пятница — 8 мая — будет сокращенным рабочим днем. Россияне, трудящиеся пятидневку, отработают на этой неделе все пять смен за исключением одного часа.
На Параде 9 Мая выступит президент России Владимир Путин. Его речь ожидает «весь мир», прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал будущее выступление президента «очень важным».