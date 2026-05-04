Минтруд: спрос на программы переобучения вырос почти на треть в 2026 году

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Спрос на программы профессионального переобучения в России в 2026 году вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, на них подано более 84 тыс. заявок. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.