Минтруд: спрос на программы переобучения вырос почти на треть в 2026 году

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Спрос на программы профессионального переобучения в России в 2026 году вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, на них подано более 84 тыс. заявок. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
«Мы [Минтруд] видим, что эта мера поддержки пользуется спросом не только у граждан, но и у работодателей, которые подключают свои корпоративные центры и бесплатно обучают своих сотрудников под свои задачи», — пояснил «Известиям» министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он также добавил, что в 2026 году к проекту «Кадры» присоединились 190 корпоративных и базовых образовательных организаций.
Наибольшим спросом пользуются программы профессионального переобучения, связанные с цифровыми навыками и технологиями искусственного интеллекта, а также рабочие специальности.