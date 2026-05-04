Более 30 тысяч звонков принял ИИ ассистент МФЦ Хабаровского края

Источник: Комсомольская правда

МФЦ Хабаровского края завершил тестирование голосового помощника, работающего на основе искусственного интеллекта. С марта сервис принял свыше 30 тысяч звонков, при этом 63% обращений были обработаны в автоматическом режиме, без участия оператора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Запуск сервиса отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направлен на улучшение качества обслуживания в МФЦ. Благодаря ассистенту граждане могут в круглосуточном режиме узнавать о порядке получения государственных и муниципальных услуг, записываться на приём, получать данные об адресах и режимах работы подразделений, а также проверять статус поданных обращений.

Значимой стала поддержка участников СВО и их семей: голосовой помощник предоставляет сведения о доступных мерах социальной помощи, включая выплаты и компенсации расходов на ЖКУ, медицинскую реабилитацию, санаторно курортное лечение и обеспечение путёвками для родителей участников СВО.

Анализ работы сервиса показал, что чаще всего жители края обращаются к ассистенту для проверки статуса своих обращений и предварительной записи в МФЦ.

Стали свидетелем значимых событий? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru