Более 30 тысяч звонков принял ИИ ассистент МФЦ Хабаровского края

МФЦ Хабаровского края завершил тестирование голосового помощника, работающего на основе искусственного интеллекта. С марта сервис принял свыше 30 тысяч звонков, при этом 63% обращений были обработаны в автоматическом режиме, без участия оператора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Запуск сервиса отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направлен на улучшение качества обслуживания в МФЦ. Благодаря ассистенту граждане могут в круглосуточном режиме узнавать о порядке получения государственных и муниципальных услуг, записываться на приём, получать данные об адресах и режимах работы подразделений, а также проверять статус поданных обращений.
Значимой стала поддержка участников СВО и их семей: голосовой помощник предоставляет сведения о доступных мерах социальной помощи, включая выплаты и компенсации расходов на ЖКУ, медицинскую реабилитацию, санаторно курортное лечение и обеспечение путёвками для родителей участников СВО.
Анализ работы сервиса показал, что чаще всего жители края обращаются к ассистенту для проверки статуса своих обращений и предварительной записи в МФЦ.
Стали свидетелем значимых событий? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru