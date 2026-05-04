«Моя Вселенная»: возлюбленная Тимати впервые показала лицо их дочери Эммы

Возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова впервые показала лицо их дочери Эммы. Они сейчас отдыхают на Мальдивах.
На своей странице в социальной сети она разместила серию снимков, где показала артиста с двумя дочерьми — Эммой и Алисой на руках. На другом кадре младшая наследница рэпера позировала одна сидя на кровати.
— Моя Вселенная, — написала Иванова под фото с дочерью.
На днях актриса Юлия Снигирь опубликовала в соцсети фото 10-летнего сына Федора, которого родила от артиста Евгения Цыганова. Звездный наследник в марте отпраздновал день рождения. Артистка показала снимок, на котором едва ли удастся разглядеть лицо мальчика. Но даже такой ракурс не помешал фанатам увидеть сходство Федора со своими знаменитыми родителями.
Актриса Анна Банщикова разместила редкий снимок повзрослевшего сына Александра. 20 апреля ему исполнилось 17 лет. Она обратилась к наследнику на своей странице в социальной сети.