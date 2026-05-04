Названы регионы РФ с самой высокой средней зарплатой: вот где люди зарабатывают более 100 тысяч рублей

Средняя заработная плата в 14 регионах РФ превысила 100 тысяч рублей. Речь идёт о заработке за февраль, информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Сообщается, что самая большая зарплата за этот период была на Чукотке. Там выплаты она составила 208,5 тысячи рублей. Речь идёт о заработной плате до вычета налогов и с включением в неё премиальных.
Жители Москвы зарабатывали в феврале в среднем 198,4 тысячи рублей, Магаданской области — 179,8 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа — 176,8 тысячи.
В списке регионов с зарплатами более ста тысяч рублей — Санкт-Петербург, Якутия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край и ряд других областей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя зарплата по стране составляла 88 980 рублей. В январе 2026 года показатель поднялся до 103 611 рублей. Разница составляет чуть более 14 600 рублей.