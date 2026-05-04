Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, кто будет работать в праздничные дни в мае

РИА Новости: россияне с шестидневной рабочей неделей будут отдыхать только 9 мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая, а 11 мая у них останется рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня Победы не будет, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.

«Для работников с шестидневной рабочей неделей перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится, и они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем», — сказала агентству Рогалева.

В этом году россияне отдыхали по три дня подряд с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества и с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 Марта, а также с 1 по 3 мая по случаю Праздника Весны и Труда.​