Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщикъ» пройдёт 16 мая

VI гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщикъ» (0+) пройдёт в городе Арзамасе Нижегородской области 16 мая. Об этом сообщает организатор мероприятия — городская администрация.
«Гостей фестиваля познакомят с аутентичными блюдами нижегородского края, предложат хиты продаж предыдущих фестивалей, но с особой подачей. В год празднования 250-летия уроженца Арзамаса Александра Васильевича Ступина — основателя первой в России провинциальной художественной школы, академика живописи — гастрофестиваль пройдёт под девизом “Еда как искусство”. Большое внимание уделяется не только сочетанию вкусов в рецептуре, но и оформлению и эстетике подачи блюд с отсылом к эпохе», — сказано в сообщении.
Кафе и рестораны планируют предложить гостям рыбное блюдо «По щучьему велению», гусятину по-фешински, векошник с курицей и арзамасским картофелем, полбу с мясом «Мещаночка», пряженик с мясом гуся и другие кушанья. Почетное место в меню занимают локальные продукты — гусятина, лук, картофель.
Фестиваль пройдет на фестивальной площадке Парка культуры и отдыха им. А. П. Гайдара с 12:00 до 17:00. На ярмарочной площади парка разместятся зона фудкорта и выставка-ярмарка «Арзамас мастеровой», а на фестивальной площади развернется концертная программа с музыкальными и хореографическими номерами, конкурсами для зрителей на тему кулинарии и гастрономии и пр.
Напомним, впервые фестиваль «Арзамасский трактирщикъ» прошел в 2021 году и стал лауреатом 3-й степени Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. 5-й юбилейный фестиваль посетили около 10 000 человек.