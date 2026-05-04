В Хабаровском крае запустили рейс туда, где дорог почти нет

В Хабаровском крае открыта новая авиалиния Охотск — Нелькан — Аим — Джигда, — сообщают «Хабаровские авиалинии».
Первый регулярный рейс состоялся 2 мая. Им воспользовались 18 пассажиров — в основном жители отдалённых сёл Аяно-Майского района, для которых дорога в Нелькан раньше была непростой задачей.
«Жители получили возможность добраться до Нелькана, а оттуда — в краевой центр, а также в Охотск, откуда открываются маршруты в Николаевск-на-Амуре, Магадан и Хабаровск», — отметили в авиакомпании.
Новый маршрут включён в перечень субсидируемых из краевого бюджета. Это позволяет удерживать стоимость билетов на доступном уровне, особенно в периоды распутицы, когда наземное и речное сообщение, в том числе по реке Мая, фактически прекращается.
Для жителей северных посёлков это не просто рейс, а возможность планировать поездки — от визитов к врачам до отпусков — без привязки к погоде и состоянию дорог.
«Теперь жителям Аима и Джигды будет легче добираться до более крупных населённых пунктов и пользоваться авиасообщением с другими регионами», — подчеркнули в «Хабаровских авиалиниях».
На регулярной основе маршрут будет обслуживать компания «Дальнереченск-Авиа». В авиакомпании работают экипажи, хорошо знакомые с местными условиями — ранее они уже выполняли рейсы внутри района и знают особенности полётов на севере края.