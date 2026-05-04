Онищенко перечислил смертельно опасные привычки людей, их всего две

Алкоголь и курение являются привычками, которые представляют смертельную опасность для людей. Об этом напомнил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В понятие «курение» эксперт включил и употребление вейпов.

«Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы» — цитирует академика РИА Новости.

Ранее врач Целикина назвала привычку, более вредную, чем курение. Сидячий образ жизни увеличивает риск преждевременной смерти, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, тромбоза и болей в спине, а также может привести к развитию онкологических заболеваний и деменции, рассказала она.

В то же время ученые из Нидерландов установили связь между неблагодарной работой и хроническим стрессом, который негативно влияет на здоровье.

В Британии также назвали привычку, вызывающую смертельные болезни.