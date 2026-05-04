Франция увеличивает число ядерных боеголовок: чем России грозит европейское военное усиление

Французские власти начали увеличивать число ядерных боеголовок. Европейский «ядерный зонтик» стремительно укрепляют. Такие планы ЕС являются прямой стратегической угрозой для России, оценил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Москва должна учесть соответствующие планы европейцев. Особенно это касается пересмотра российского военно-политического планирования, указал посол.
«[Планы Европы] несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», — пояснил Сергей Нечаев.
По мнению военного эксперта и заведующего отделом Института стран СНГ Владимира Евсеева, Германия находится ближе всех к созданию своего ядерного оружия. В Европе им обладают только Франция и Британия. Эксперт уточнил, что большое стремление к получению ядерного оружия проявляет также Польша.