В Магаданской области найдены четыре тела под завалом горных пород

Спасатели продолжают работы на Кадыкчанском угольном разрезе после происшествия, в результате которого под завалом могли оказаться восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели продолжают работы на Кадыкчанском угольном разрезе после происшествия, в результате которого под завалом могли оказаться восемь человек. На текущий момент обнаружены тела четырёх работников, их личности установлены. С семьями погибших ведётся работа, сообщает официальный канал губернатора Магаданской области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Горноспасательные подразделения ведут разбор породы, используя ручной инструмент. Тяжёлая техника задействована для обеспечения безопасности персонала и оборудования. По состоянию на текущий момент с места происшествия вывезено 15 тысяч кубометров горной массы.

Информация о ходе спасательной операции уточняется. Спасательные службы продолжают работу в круглосуточном режиме.

Источник: данные спасательных служб и координационного штаба по ликвидации последствий происшествия.

Почта: red.habkp@phkp.ru