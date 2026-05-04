Ученая рассказала, что будет, если есть раз в день

РИА Новости: приемы пищи один раз в день могут замедлить обмен веществ.

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Сокращение количества приемов пищи до одного раза в день может привести к негативным биохимическим изменениям и системным сбоям в работе организма, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

«Есть раз в день — это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой. И для похудения делать этого точно не нужно», — отметила Ким.

Она отметила, что лишний вес набирается годами, а сбросить его люди часто хотя мгновенно.

«Организм воспринимает это как-то, что настали тяжелые времена, надо готовиться: обмен веществ начинает замедляться и все, что поступает, любая лишняя “жиринка”, все это откладывается. При этом человек еще и нервничает, когда недоедает», — пояснила эксперт.

По ее словам, на фоне стресса в организме происходят негативные биохимические изменения, в результате приходится идти к врачу.

Собеседница агентства отметила, что если человек хочет сбросить вес, то важно постепенно и системно менять рацион.

«Если мы ставим жесткие запреты, мы срываемся. Это приводит к системным сбоям, к расстройствам, к плохому настроению, вес, который сбросили, быстро возвращается. Надо работать на долгосрочную перспективу, постепенно менять образ жизни, менять рацион, и тогда уже будет правильное соотношение мышечной и жировой массы, хорошее самочувствие и настроение», — уточнила Ким.