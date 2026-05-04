Трамп послал Путину сигнал: США отступают от роли гаранта безопасности Европы

Политолог Масала счёл сигналом Путину пересмотр миссии США в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил планы Пентагона по сокращению военного контингента США в Германии. Таким образом Белый дом послал сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил политолог из ФРГ Карло Масала в диалоге с The Financial Times.

Эксперт считает, что пересмотр решения о размещении сил США в Германии имеет большое значение для Европы. Вашингтон сейчас имеет на это практическую возможность, указал политолог.

«Это посылает Кремлю сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы. Мы это и так знали», — заключил Карло Масала.

Глава администрации Рамштайн-Мизенбаха Ральф Хехлер заявил, что потеря американской военной базы в Рамштайне уничтожит местную экономику. Он назвал такие планы США катастрофой для населения города.

