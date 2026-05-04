Эксперт Покровский: в России снижается число ВИЧ-диссидентов

Люди становятся ВИЧ-диссидентами из-за того, что психологически не могут принять свой диагноз, считает академик РАН.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Число людей, которые болеют ВИЧ, но при этом отрицают существование этой болезни, снижается в России. Об этом ТАСС рассказал заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

Есть две группы диссидентов: одни не верят в существование ВИЧ, а другие в то, что ВИЧ вызывает СПИД — по их мнению, он прогрессирует из-за факторов окружающей среды.

«Система учета ВИЧ-диссидентов не ведется, но в целом их количество несколько снизилось, и активность, по всей видимости, снижается, потому что известно о нескольких СПИД-диссидентах, которые недавно умерли от СПИДа», — сказал он.

По словам Покровского, люди становятся ВИЧ-диссидентами из-за того, что психологически не могут принять свой диагноз.

