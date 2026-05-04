30 вспышек в час: Россиянам рассказали, как увидеть звездопад Майские Аквариды

Майские Аквариды — это ежегодный метеорный поток из созвездия Водолея. Он действует с 19 апреля по 28 мая, а максимум активности традиционно приходится на начало мая — примерно с 3 по 10 мая. В эти дни, по словам астрономов, можно наблюдать от 30 и более метеоров в час.