30 вспышек в час: Россиянам рассказали, как увидеть звездопад Майские Аквариды

Майские Аквариды — это ежегодный метеорный поток из созвездия Водолея. Он действует с 19 апреля по 28 мая, а максимум активности традиционно приходится на начало мая — примерно с 3 по 10 мая. В эти дни, по словам астрономов, можно наблюдать от 30 и более метеоров в час.
«Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 мая. В это время можно наблюдать 30 и более метеоров в час. Майские Аквариды — красивый поток. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинные следы», — рассказали в планетарии.
Несмотря на то, что лучше всего поток виден из Южного полушария Земли, россияне тоже могут стать свидетелями этого небесного шоу. Самое удачное время — предрассветные часы. Смотреть нужно в сторону юго-восточного горизонта, выбрав место подальше от городских огней.
