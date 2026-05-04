30 вспышек в час: Россиянам рассказали, как увидеть звездопад Майские Аквариды

Уже с этого воскресенья жители планеты могут наблюдать одно из самых красивых астрономических явлений весны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, широкий максимум метеорного потока Майские Аквариды наступит 3 мая и продлится до 10 мая.

Источник: Life.ru

Майские Аквариды — это ежегодный метеорный поток из созвездия Водолея. Он действует с 19 апреля по 28 мая, а максимум активности традиционно приходится на начало мая — примерно с 3 по 10 мая. В эти дни, по словам астрономов, можно наблюдать от 30 и более метеоров в час.

«Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 мая. В это время можно наблюдать 30 и более метеоров в час. Майские Аквариды — красивый поток. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинные следы», — рассказали в планетарии.

Несмотря на то, что лучше всего поток виден из Южного полушария Земли, россияне тоже могут стать свидетелями этого небесного шоу. Самое удачное время — предрассветные часы. Смотреть нужно в сторону юго-восточного горизонта, выбрав место подальше от городских огней.

Ранее Life.ru писал, что 13 апреля 2029 года россияне увидят астероид Апофис размером с трёхэтажный дом, который промчится на расстоянии всего 32 тысяч километров от Земли — это ниже орбит геостационарных спутников. Астероид пройдёт прямо над азиатской частью России. Его можно будет увидеть невооружённым глазом, пообещали учёные.

