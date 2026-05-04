В ЕАО перебросили десантников для тушения рукотворных пожаров

Для помощи в тушении лесных пожаров в Еврейской автономной области направлены 18 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, — сообщает пресс-служба ведомства.
Очаги возгорания возникли в Облученском районе. По данным специалистов, причиной стали нарушения правил пожарной безопасности — речь идёт о рукотворных пожарах.
Переброска сил была проведена по обращению правительства региона в Рослесхоз. Специалистов направили из Амурской области, и к настоящему моменту они уже задействованы в тушении.
В Федеральной Авиалесоохране подчёркивают: «Пожары, на которые переброшены силы, возникли в результате нарушения гражданами правил пожарной безопасности».
Ситуация развивается на фоне апрельской стабилизации. За прошлый месяц в регион уже перебрасывали значительные силы — 290 специалистов в рамках 17 передислокаций из разных регионов Дальнего Востока. Дополнительно привлекались и пожарные десантники из соседних территорий, включая Хабаровский край.
Однако из-за продолжающихся палов сухой травы и других нарушений обстановка вновь начала ухудшаться. В ведомстве прямо указывают на источник проблемы: «Основные причины природных пожаров в Еврейской автономии — рукотворные».
Специалисты также напоминают: ландшафтные и лесные пожары — разные юридические понятия, но последствия у них одинаково опасные.