В ОП предложили чередовать занятия для первоклассников в классах и на воздухе

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Если позволяют погодные условия, можно для первоклашек проводить уроки на ковриках на улице, на свежем воздухе, особенно если у школы есть своя территория с садом и позволяет погода», — сказал Гриб.
По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям.
«Это позволяет более интересно и детально изучать природу, ботанику, другие предметы. Это такое переключение с уроков в классах на уроки на свежем воздухе. В мае и сентябре почти в любых наших регионах это можно использовать, естественно, с контролем температуры», — сказал Гриб.
По его словам, такие уроки можно было бы для разнообразия и обогащения учебной среды чередовать с занятиями в классах. Как отметил Гриб, практика таких уроков часто используется в зарубежных школах. «Это вполне нормально — природа, коврики. Это будет и интересно детям, и будет переключать их на другую деятельность. И не обязательно ограничиваться только стенами школы», — считает замсекретаря ОП.