В Японии береговая охрана провела масштабную операцию по спасению надувного фламинго

Береговая охрана Японии сообщила о необычном инциденте, когда они спасли фламинго, который впоследствии оказался надувным. Спасательная операция вызвала улыбки у сотрудников и пользователей соцсетей.
В социальных сетях береговая охрана Японии поделилась забавной историей о спасении фламинго, которое было обнаружено на побережье. По словам спасателей, птица, которая, казалось, нуждалась в помощи, была выброшена на берег. Однако при более внимательном осмотре выяснилось, что фламинго является резиновым экземпляром.
Сотрудники береговой охраны отметили, что «спасёныш» практически не пострадал — у него лишь немного спустило «филейную часть». В своем отчете они добавили: «К счастью, он, по-видимому, приплыл один, но если бы он плыл вместе с птенцом…».
Инцидент вызвал живой интерес и улыбки среди пользователей социальных сетей, которые активно комментировали необычное спасение. В результате операции береговая охрана не только подняла настроение себе, но и многим другим.
