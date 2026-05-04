Чешские чиновники хотят принудить Казахстан к сокращению контактов с Россией

Премьер Чехии Бабиш заявил о просьбе МИД надавить на Казахстан из-за связей с РФ.

В Чехии чиновники призвали премьера республики Андрея Бабиша вести активную антироссийскую кампанию. Сотрудники местного МИД попросили политика надавить на Казахстан и призвать его к сокращению контактов с РФ. Такой информацией поделился сам Андрей Бабиш в эфире TV Nova.

Премьер Чехии предположил, что документ с призывом к антироссийской риторике мог подготовить экс-глава МИД страны Ян Липавский. Глава местного правительства с непониманием отнесся к такому запросу.

«Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем», — уведомил Андрей Бабиш.

Политик прибыл в Армению на саммит Европейского политического сообщества. В ходе общения с журналистами он прокомментировал вопрос вступления Киева в НАТО. Андрей Бабиш признал, что в настоящий момент Украина не сможет стать членом альянса.

