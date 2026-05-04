Гражданина ОАЭ спасли в горах Алматы

В горах Алматы спасатели пришли на помощь иностранному туристу — гражданин Объединенных Арабских Эмиратов не смог спуститься с гор из-за проблем со здоровьем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Минувшим вечером поступило сообщение о том, что иностранный турист не может самостоятельно спуститься с гор в районе Большого Алматинского ущелья. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Службы спасения ДЧС Алматы.

Прибыв в указанный район, спасатели обнаружили гражданина ОАЭ 1981 года рождения. По предварительной информации, из-за судорог в ногах он не смог самостоятельно спуститься с гор. Сотрудники МЧС оперативно оказали ему помощь и сопроводили вниз.

В медицинской помощи турист не нуждался. Как напомнили в МЧС, при выходе в горную местность важно учитывать физическую подготовку, брать с собой воду, средства связи и при необходимости аптечку.

