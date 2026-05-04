Хабаровск встретит традиционный Поезд Победы

Тематический ретропоезд прибудет в краевую столицу 7 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

Накануне Дня Победы Дальневосточная железная дорога организует традиционный праздничный рейс. В Хабаровск прибудет ретропоезд, в состав которого войдут платформы и вагоны с историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны и образцами военной техники. Почётными пассажирами станут ветераны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Поезд Победы прибудет в краевую столицу 7 мая. Состав под тягой выпущенного в 1945 году паровоза Ем № 3753 проследует по маршруту Хабаровск-1 — Хабаровск-2. На конечных станциях пройдут выступления творческих коллективов, торжественные митинги с участием ветеранов и тружеников тыла.

Состав подадут на станцию Хабаровск-1 7 мая в 9:30; отправление запланировано на 10:10; прибытие на станцию Хабаровск-2 в 10:30.

Праздничные мероприятия на территории Дворца культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1 начнутся в 11:00.