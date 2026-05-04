Хабаровск встретит традиционный Поезд Победы

Поезд Победы прибудет в краевую столицу 7 мая. Состав под тягой выпущенного в 1945 году паровоза Ем № 3753 проследует по маршруту Хабаровск-1 — Хабаровск-2. На конечных станциях пройдут выступления творческих коллективов, торжественные митинги с участием ветеранов и тружеников тыла.