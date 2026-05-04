Танкер подвергся удару у берегов ОАЭ: члены экипажа спаслись

В понедельник, 4 мая, танкер подвергся удару у берегов ОАЭ. Напавшая на судно сторона пока не определена. Известно, что инцидент случился в Ормузском проливе. Так заявили в пресс-службе Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).
В материале сказано, что судно подверглось атаке неизвестными снарядами. Экипажу удалось спастись, люди находятся в безопасности.
«UKMTO получил сообщение о происшествии в 78 морских милях к северу от Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения», — оповестили в британском центре.
На выходных неизвестные захватили судно с нефтью возле побережья Йемена. Его направили в Сомали. Служба береговой охраны Йемена смогла установить местонахождение танкера. К судну направили несколько патрульных катеров.