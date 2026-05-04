Прямые рейсы из Москвы в Малайзию отложили из-за войны на Ближнем Востоке

Россия и Малайзия активно обсуждали открытие прямого авиасообщения с 2023 года на фоне растущего турпотока. В 2025 году Малайзию посетили 35 тысяч российских туристов — это на 40% больше, чем годом ранее. В случае запуска рейсов местные власти рассчитывали увеличить этот показатель до 50 тысяч человек в год.