В Хабаровском крае прокуроры и судьи разобрали ошибки в делах

На семинаре обсудили, где чаще всего дают сбой проверки и расследования.

В Хабаровском крае в районе имени Лазо прошёл межведомственный семинар с участием прокуратуры, суда и правоохранительных органов, — сообщает прокуратура региона.

На встрече под председательством прокурора района и председателя суда обсудили ключевые вопросы уголовно-процессуальной работы. В центре внимания оказались реальные проблемы, с которыми сталкиваются на практике.

Участники разобрали сложности в доказывании, а также типичные ошибки, которые допускаются как на стадии проверки сообщений о преступлениях, так и уже в суде. Отдельно остановились на нарушениях при приёме и регистрации заявлений.

В том числе речь шла о случаях необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел — именно такие решения чаще всего становятся причиной жалоб и повторных проверок.

Прокурор района имени Лазо также указал на недочёты в административной практике. По его словам, при рассмотрении сообщений о правонарушениях допускаются нарушения, которые влияют на итоговые решения.

По итогам семинара участники договорились о конкретных мерах для повышения эффективности совместной работы. В прокуратуре подчеркнули, что такая практика будет продолжена.