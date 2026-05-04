Суд сменил наказание за неуплату алиментов жителю ЕАО

Житель Облученского района, отбывавший наказание в виде исправительных работ за неуплату алиментов, получил вместо них реальный срок лишения свободы. Суд удовлетворил представление уголовно исполнительной инспекции с учётом позиции государственного обвинителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В период отбывания исправительных работ мужчина не предпринял мер к официальному трудоустройству и систематически не являлся в уголовно исполнительную инспекцию без уважительных причин. Уклонение от уплаты алиментов продолжилось и после этих нарушений.
По результатам рассмотрения материалов дела суд принял решение заменить неотбытую часть наказания в виде исправительных работ на лишение свободы. Срок наказания составил 2 месяца с отбыванием в колонии поселении города Биробиджана.
Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru