ДЭК наградила победителей акции «Надежный партнер»

Дальневосточная энергетическая компания (входит в Группу РусГидро) подвела итоги регионального этапа акции «Надежный партнер». В рамках проекта компания отметила корпоративных клиентов с наиболее высокой платежной дисциплиной и ответственным отношением к потреблению энергоресурсов. Акция «Надежный партнер», которая более 10 лет проходит на территории Дальнего Востока, уже стала доброй традицией. Ее главная цель — поощрение добросовестных корпоративных клиентов, демонстрирующих строгое исполнение договорных обязательств и высокий уровень платежной дисциплины, а также поддержание и развитие партнерских отношений между поставщиками и потребителями энергетических ресурсов. На сегодняшний день ДЭК обслуживает более 100 тысяч корпоративных клиентов, представляющих различные секторы экономики региона: ЖКХ, промышленность, агробизнес и бюджетные учреждения. По итогам работы в 2025 году выбраны 35 организаций-победителей в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, Камчатском крае и в Республике Саха (Якутия), проявивших себя как наиболее ответственные партнеры. Победителями «Надежного партнера» в Хабаровском крае стали: — в номинации «Бюджетные потребители» — КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии», г. Хабаровск; — в номинации «Промышленные потребители» — ООО «ГЕОПРОМИНВЕСТ», тер ТОСЭР «Комсомольск», площадка «Солнечный»; — в номинации «Сельскохозяйственные предприятия» — ИП Шихов Александр Геннадьевич, г. Хабаровск; — в номинации «Непромышленные потребители» — ООО «МАСТЕР-ПЛИТ», г. Хабаровск; — в номинации «Предприятия сферы ЖКХ» — МУП города Хабаровска «Водоканал», г. Хабаровск. «Дальневосточная энергетическая компания — крупнейшая энергосбытовая организация региона, и на нас лежит особая ответственность за стабильность энергосистемы Дальнего Востока. Важнейший элемент этой стабильности — высокая платёжная дисциплина наших корпоративных клиентов. Победители конкурса “Надежный партнер” демонстрируют образцовый подход к исполнению договорных обязательств. Их сознательность и ответственность — не просто соблюдение договорных условий, а реальный вклад в надёжность энергоснабжения региона. Мы искренне благодарны компаниям за партнёрство и уверены, что их пример вдохновит других участников рынка следовать тем же принципам платёжной дисциплины», — отмечают в энергокомпании.