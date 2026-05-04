Пенсионерам назвали льготы, которые помогут снизить платежи за ЖКХ

По её словам, пенсионеры не платят налог за один объект каждого вида: например, за одну квартиру, один дом, гараж или машино-место. Если недвижимости больше, льгота действует только на один объект. Также предусмотрен вычет по земельному налогу на шесть соток одного участка.
Отдельно действует субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. Её могут назначить, если расходы на ЖКУ превышают установленную долю дохода семьи. Федеральный порог составляет 22%, но регионы вправе снижать его. Так, в Санкт-Петербурге он равен 14%.
Кроме того, неработающие собственники жилья могут получить компенсацию взносов на капремонт: с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100% в пределах нормативов. Для этого пенсионер должен жить один либо с неработающими пенсионерами или инвалидами I-II группы.
