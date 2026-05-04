Экс-адвокат Трампа Руди Джулиани госпитализирован: его состояние оценили как критическое

В конце апреля звезду кино Винга Реймса госпитализировали из ресторана в Лос-Анджелесе. Актеру внезапно стало плохо во время обеда. Очевидцы сообщают, что Винг Реймс потерял равновесие и оказался в полубессознательном состоянии. На место быстро прибыли медики. Актера оперативно доставили в ближайшую больницу.