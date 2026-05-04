Экс-адвокат Трампа Руди Джулиани госпитализирован: его состояние оценили как критическое

81-летний бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован. Он находится в больнице в критическом состоянии. О госпитализации политика написал в соцсети Х его представитель Тед Гудман.
В прошлом году Руди Джулиани уже попадал в больницу. Он стал участником ДТП. Причины текущей госпитализации неизвестны.
«Мэр Руди Джулиани в настоящее время находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии», — проинформировал Тед Гудман.
